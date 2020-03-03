KKTC'de kültür ve spor faaliyetlerine korona engeli - Son Dakika
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KKTC'de kültür ve spor faaliyetlerine korona engeli

6 saat önce

KKTC'de korona virüsü endişesiyle yurt dışına gidiş-geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetler Nisan ayı sonuna kadar durduruldu.

KKTC'de kültür ve spor faaliyetlerine korona engeli, System.String[]

KKTC'de korona virüsü endişesiyle yurt dışına gidiş-geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetler Nisan ayı sonuna kadar durduruldu.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı tarafından, yeni tip korona virüs nedeniyle alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen ve yurt dışına gidiş-geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetlerin Nisan ayı sonuna kadar durdurulduğu duyurularak, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan (Covid-19) yeni tip korona virüsünün dünya üzerinde hızla yayılması ve hastalığın ülkemize komşu ülkelerde de görülmeye başlaması nedeniyle, öğrenci ve öğretmenlerimizi bu hastalıktan korumak ve hastalığın ülkemiz sınırları içerisine girmesine önlem almak amacıyla; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen ve yurt dışı gidiş - geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetler Nisan ayı sonuna kadar durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.


KKTC'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan tüm kültürel ve sportif organizasyonlar için yurt dışından gelecek olan kafilelerin ülkeye gelişlerinin de yine aynı tarihe kadar durdurulduğuna vurgu yapılarak, "Bakanlığımız tarafından alınan önlemlerin, Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan organizasyonlar için de uygulanıp uygulanmayacağı, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler ve alınacak bilgiler doğrultusunda değerlendirilecektir" sözlerine yer verildi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
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