KKTC'de kumar bağımlıları aşı ve çiple tedavi ediliyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kronik hastalık sayılan uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan, aşı ve çip yöntemleri ilk kez kumar bağımlısı hastaya uygulandı. Aşı tedavisi uygulanan ilk hastadan olumlu sonuç alındığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, "İkinci hastanın tedavi süreci de başladı" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lapta kentindeki Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nde günümüzde alkol, uyuşturucu bağımlılığı gibi kronik hastalık olarak kabul edilen kumar bağımlılığını ortadan kaldırmak için hastalar, derinin altına konulan çip ve 'immünoterapi' adı verilen aşı ile tedavi ediliyor. Kumar bağımlılarının tedavi edildiği Lapta Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada uyguladıkları yöntemin çok basit olduğunu söyleyerek şöyle devam etti; "Göbek kısmından deri altına açılan bir santimlik kesi alanına çip yerleştiriliyor. Bu sayede bağımlının isteğinin azalması sağlanıyor. İkinci yöntem ise, İmmünoterapi adı verilen aşı tedavisi. Literatüre yeni giren bu yöntemin kumar oynama isteğini azaltmasının ortaya çıkması hastaların iyileşmesinde yeni bir çığır açmaktadır" dedi.

KUMAR BAĞIMLISI HASTA ÜZERİNDE İLK DENEME

Prof. Dr. Çakıcı, merkeze başvuran ilk hastaya bu aşı tedavisi uygulanarak olumlu sonuç alındığını ifade ederek, "İkinci hastanın tedavi süreci de başladı" dedi. Tedavi merkezi hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çakıcı, "Şehirden izole bir ortamda doğayla iç içe kurulan merkezde sosyal aktivite imkanı, psikolojik destek ile bağımlılıklarından kurtulmaları için yoğun bir iyileştirme süreci uygulanıyor" dedi. "Son yıllarda İmmünoterapi isminde aşı tedavileri uyuşturucu ve alkolde 3 ay, 6 ay ve 1 yıl etkili oluyor" diyen Çakıcı, "Kumarda da diğer bağımlılıklar gibi, bu aşıların etkili olduğu görüldü ve kullanılmaya başlandı. Biz de kumar zevkini azaltan aşıları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇİP UYGULAMASI DA ETKİLİ ÇÖZÜM"

Kumar bağımlılığına karşı geliştirilmiş çip tedavisi hakkında da bilgi veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çakıcı, "Göbek altına bir santim kesi ile 5 dakikada cildin altına ilaç yerleştiriliyor. Daha sonra dikişle kapatılıyor. Bu kişiyi 3 ay veya 6 ay alkolden ve uyuşturucudan şimdi de kumar bağımlılığından koruyabiliyor" dedi. Çakıcı, aşı tedavilerinin 3, 6 ve 12 ay koruma sağlayabildiğini kaydederek şu ifadelere yer verdi: "Biz bunlara bugün İmmünoterapi diyoruz. Tabi tek başına İmmünoterapi yeterli değil. Bunlara sosyal ve psikolojik destek de lazım. Bir ay, 3 ay ve 6 aylık rehabilitasyon programları aslında en uygun tedavidir. Uzun kalamayanlar için de kişinin bir hafta temiz kalması ondan sonra da bu aşı ve çip tedavilerini 3 ay boyunca uygulanması yeterli olabiliyor. Bu da dünyada bağımlılık tedavisinde yeni bir ışık ve çığır açmış durumda"

"İLK KEZ DENEİĞNE TEDAVİSİ OLACAĞIM"

Hastanede tedavi gören uyuşturucu ve kumar bağımlısı bir hasta, " Bir aydır buradayım. Uyuşturucu ve kumar bağımlısıydım. Burada 4 ya da 5 ay tedavi görmeyi düşünüyorum. İğne tedavisi olacağım. Burada her gün günaydın toplantımız var. Şikayetimiz varsa onlarla ilgili konuşuyoruz. Eğitim seanslarımız var. Psikologlarımız ile günlük konuşuyoruz. Bütün problemlerimizi anlatıyoruz. Bağımlılıklarından kurtulan çok kişi duydum. Karar verdim. Bağımlılıklarımı burada bırakacağım" dedi.