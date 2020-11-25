KKTC'de kumar bağımlıları aşı ve çiple tedavi ediliyor - Son Dakika

KKTC'de kumar bağımlıları aşı ve çiple tedavi ediliyor

25.11.2020 15:13
KKTC'de kumar bağımlıları aşı ve çiple tedavi ediliyor, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kronik hastalık sayılan uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan, aşı ve çip yöntemleri ilk kez kumar bağımlısı hastaya uygulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kronik hastalık sayılan uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan, aşı ve çip yöntemleri ilk kez kumar bağımlısı hastaya uygulandı. Aşı tedavisi uygulanan ilk hastadan olumlu sonuç alındığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, "İkinci hastanın tedavi süreci de başladı" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lapta kentindeki Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nde günümüzde alkol, uyuşturucu bağımlılığı gibi kronik hastalık olarak kabul edilen kumar bağımlılığını ortadan kaldırmak için hastalar, derinin altına konulan çip ve 'immünoterapi' adı verilen aşı ile tedavi ediliyor. Kumar bağımlılarının tedavi edildiği Lapta Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada uyguladıkları yöntemin çok basit olduğunu söyleyerek şöyle devam etti; "Göbek kısmından deri altına açılan bir santimlik kesi alanına çip yerleştiriliyor. Bu sayede bağımlının isteğinin azalması sağlanıyor. İkinci yöntem ise, İmmünoterapi adı verilen aşı tedavisi. Literatüre yeni giren bu yöntemin kumar oynama isteğini azaltmasının ortaya çıkması hastaların iyileşmesinde yeni bir çığır açmaktadır" dedi.

KUMAR BAĞIMLISI HASTA ÜZERİNDE İLK DENEME

Prof. Dr. Çakıcı, merkeze başvuran ilk hastaya bu aşı tedavisi uygulanarak olumlu sonuç alındığını ifade ederek, "İkinci hastanın tedavi süreci de başladı" dedi. Tedavi merkezi hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çakıcı, "Şehirden izole bir ortamda doğayla iç içe kurulan merkezde sosyal aktivite imkanı, psikolojik destek ile bağımlılıklarından kurtulmaları için yoğun bir iyileştirme süreci uygulanıyor" dedi.  "Son yıllarda İmmünoterapi isminde aşı tedavileri uyuşturucu ve alkolde 3 ay, 6 ay ve 1 yıl etkili oluyor" diyen Çakıcı, "Kumarda da diğer bağımlılıklar gibi, bu aşıların etkili olduğu görüldü ve kullanılmaya başlandı. Biz de kumar zevkini azaltan aşıları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇİP UYGULAMASI DA ETKİLİ ÇÖZÜM"

Kumar bağımlılığına karşı geliştirilmiş çip tedavisi hakkında da bilgi veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çakıcı, "Göbek altına bir santim kesi ile 5 dakikada cildin altına ilaç yerleştiriliyor. Daha sonra dikişle kapatılıyor. Bu kişiyi 3 ay veya 6 ay alkolden ve uyuşturucudan şimdi de kumar bağımlılığından koruyabiliyor" dedi. Çakıcı, aşı tedavilerinin 3, 6 ve 12 ay koruma sağlayabildiğini kaydederek şu ifadelere yer verdi: "Biz bunlara bugün İmmünoterapi diyoruz. Tabi tek başına İmmünoterapi yeterli değil. Bunlara sosyal ve psikolojik destek de lazım. Bir ay, 3 ay ve 6 aylık rehabilitasyon programları aslında en uygun tedavidir. Uzun kalamayanlar için de kişinin bir hafta temiz kalması ondan sonra da bu aşı ve çip tedavilerini 3 ay boyunca uygulanması yeterli olabiliyor. Bu da dünyada bağımlılık tedavisinde yeni bir ışık ve çığır açmış durumda"

"İLK KEZ DENEİĞNE TEDAVİSİ OLACAĞIM"

Hastanede tedavi gören uyuşturucu ve kumar bağımlısı bir hasta, " Bir aydır buradayım. Uyuşturucu ve kumar bağımlısıydım. Burada 4 ya da 5 ay tedavi görmeyi düşünüyorum. İğne tedavisi olacağım. Burada her gün günaydın toplantımız var. Şikayetimiz varsa onlarla ilgili konuşuyoruz. Eğitim seanslarımız var. Psikologlarımız ile günlük konuşuyoruz. Bütün problemlerimizi anlatıyoruz. Bağımlılıklarından kurtulan çok kişi duydum. Karar verdim. Bağımlılıklarımı burada bırakacağım" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uyuşturucu, Alkol, Kumar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KKTC'de kumar bağımlıları aşı ve çiple tedavi ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti         
14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Ayrılmak isteyen eşini rahat bırakmadı! Yakıp kurşunladığı eve son olarak bomba düzeneği kurdu Ayrılmak isteyen eşini rahat bırakmadı! Yakıp kurşunladığı eve son olarak bomba düzeneği kurdu         
14:04
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi         
13:21
Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi         
13:04
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye? Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?         
10:51
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 15:31:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de kumar bağımlıları aşı ve çiple tedavi ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei