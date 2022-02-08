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KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı - Son Dakika

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı

08.02.2022 21:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Falyalı'nın ağır yaralandığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Falyalı'nın ağır yaralandığı bildirildi. Falyalı'nın aracı Çatalköy'deki evinin yakınlarında otomatik silahlarla tarandığı ifade edilerek, şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan Falyalı'nın, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Saldırı sırasında Falyalı'nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı
KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı
KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı

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Halil Falyalı, Lefkoşa, Saldırı, Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı - Son Dakika
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