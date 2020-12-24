KKTC'de Kumsal Şehitleri, Barbarlık Müzesi'nde anıldı - Son Dakika

KKTC'de Kumsal Şehitleri, Barbarlık Müzesi'nde anıldı

24.12.2020 14:55

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kumsal Baskını Şehitleri törenle anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kumsal Baskını Şehitleri törenle anıldı.

Barbarlık Müzesi bahçesindeki törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, KKTC Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, dernekler, okul, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende, Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Ceylin Heybetli "Ulusal Marş" adlı şiiri okurken, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanlığı'ndan Piyade Üsteğmen Emre Kağan Keskin ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Girne Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Taluğ, günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ve beraberindekilerin, Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etmesiyle tören sona erdi.

Kanlı Noel

Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak adlandırılıyor ve adadaki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı kabul ediliyor.

Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde 20 Aralık 1963 gecesi otomobillerine açılan ateş sonucu Zeki Halil ve Cemaliye Emirali şehit edildi.

Rum çeteleri, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te saldırılara devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunu da vahşice katletti.

Binbaşı İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan ölü bulunmuş, baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açılmıştı.

Olaylarda saldırıya uğrayan 103 Türk köyü boşaltılmak zorunda kaldı. Kıbrıs'ta 1963'te başlayıp 1964'te de devam eden olaylarda 364 Türk şehit oldu.

KKTC'de Kumsal Şehitleri, Barbarlık Müzesi'nde anıldı
KKTC'de Kumsal Şehitleri, Barbarlık Müzesi'nde anıldı
KKTC'de Kumsal Şehitleri, Barbarlık Müzesi'nde anıldı
KKTC'de Kumsal Şehitleri, Barbarlık Müzesi'nde anıldı

Kıbrıs, Tören, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Kumsal Şehitleri, Barbarlık Müzesi'nde anıldı - Son Dakika


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