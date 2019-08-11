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KKTC'de Kurban Bayramı

44 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.

KKTC'de Kurban Bayramı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.
Hala Sultan ve diğer camiler, bayram namazı öncesinde kısa sürede doldu.
Bayram namazı, okunan teşrik tekbirleri, hutbe ve duaların ardından Müslümanlar, Hala Sultan Cami avlusunda birbirleriyle bayramlaştı.
Vatandaşlara namaz çıkışında lokum ikram edildi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi de bayram namazını Hala Sultan Cami'nde eda etti.
Tatar ve Akar, namaz sonrasında bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayramlaşmaya ortak oldu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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