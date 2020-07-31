KKTC'de Kurban Bayramı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camii ve diğer camiler, Kurban Bayramı namazı öncesinde kısa sürede doldu.

Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namaz sonrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşmadı.

Vatandaşlara namaz çıkışında cezerye ikram edildi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar de bayram namazını Hala Sultan Camisi'nde eda etti.

Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, mübarek Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz"

Tatar, "Kıbrıs Türk halkının, anavatan Türkiye'de yaşayan kardeşlerimin ve İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

KKTC'de pandemi süresince yapılan çalışmaların selamete uğramaması için tedbirlerin aynı şekilde devam ettiğini belirten Tatar, "Bu hastalık hala aramızdan ayrılmış değildir. Dolayısıyla bir kez daha halkımızı sağduyuya davet ediyorum. Pandemi nedeniyle kucaklaşma, öpüşme ve el sıkışmaktan biraz daha uzak durmak gerekiyor. Bu bayram gününde kazasız, belasız, muhabbet sevgi saygı duyguların daha da pekişmesi gerekir." diye konuştu.

Tatar, bu bayramda kırgınlık, dargınlık ve küsmelerin bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varoluş mücadelesini, genciyle yaşlısıyla aynı şekilde devam etmesinin önemine değindi.

Öte yandan, Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayramlaşmaya ortak oldu.