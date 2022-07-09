Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı. Kıbrıs Türklerinin yanı sıra, KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayramlaşmaya ortak oldu.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii ve ülke genelindeki diğer camiler, Kurban Bayramı namazı öncesinde kısa sürede doldu. Bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda eda etti.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kurban Bayramı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KKTC'de Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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