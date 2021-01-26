KKTC'de Lefkoşa ve Girne karantina altına alındı - Son Dakika

KKTC'de Lefkoşa ve Girne karantina altına alındı

26.01.2021 20:07
KKTC'de Lefkoşa ve Girne karantina altına alındı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) artan korona virüs vakalarının ardından başkent Lefkoşa ve Girne karantina altına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) artan korona virüs vakalarının ardından başkent Lefkoşa ve Girne karantina altına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) artan korona virüs vakalarının ardından Bakanlar Kurulu ile Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan bir dizi yeni kısıtlamayı yürürlüğe koydu. Salgınla mücadele kapsamında bu geceden itibaren başkent Lefkoşa 7 gün, Girne ise 14 gün süre ile karantina altına alınacak, söz konusu şehirlerde vatandaşların özel ihtiyaçlar dışında sokağa çıkması yasaklanacak. Lefkoşa ve Girne'ye başka şehirlerden giriş ve çıkışlar ise durdurulacak.

Lefkoşa ve Girne'de, eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market benzeri temel ihtiyaçların karşılandığı işletmeler dışındaki tüm işletmelerin kapatılmasına, restoranların sadece paket servis yapmasına karar verildi.

HAFTASONU TÜM KKTC'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Girne ve Lefkoşa dışındaki diğer ilçelerde 22.00-05.00 saatleri arasında olan sokağa çıkma yasağı 20.00-05.00 saatleri arasına çekilirken, hafta sonları tüm KKTC'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

KKTC'de tüm okul öncesi, ilk ve orta okullarda uzaktan eğitime geçilmesine karar verilirken, kreşler ve özel eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitime deva edilecek.

KKTC'YE GİRİŞLERDEKİ KARANTİNA KARARI UZATILDI

KKTC'ye girişlerde 10 ila 14 gün arası uygulanan ve ülkelere göre farklılık gösteren karantina uygulaması ikinci bir emre kadar uzatıldı. KKTC'de ikamet eden ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) çalışanlar ile GKRY'de ikamet eden ve KKTC'de çalışanlar da karantinaya tabi olacak.

YASAKLAR 2 ŞUBAT'TA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Hükümet, uygulanacak olan yasakları ise 2 Şubat tarihinde salgında gelinen son durumu ele alarak yeniden değerlendirecek. Komite, talep edilen tedbirlerin gerekçesi olarak sağlık sisteminin yetersiz kalacağı, temaslıların kendilerini gizlemeleri ve temaslı takibinin etkin olarak yapılamamasını göstermişti.

KKTC'de salgının başından bu yana 2 bin 71 kişide korona virüs tespit edilirken, 14 kişi hayatını kaybetti. 5'i yoğun bakımda olmak üzere 340 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu KKTC'de, 183 kişi ise otellerde karantina altında tutuluyor.

(Emir Abdurrahman Bulut - Ayşe Soykıray/İHA)

Cumhuriyet, Lefkoşa, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de Lefkoşa ve Girne karantina altına alındı - Son Dakika


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