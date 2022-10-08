KKTC'de Maraş açılımının ikinci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
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KKTC'de Maraş açılımının ikinci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

08.10.2022 15:32

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maraş açılımının ikinci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maraş açılımının ikinci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

46 yılın ardından 8 Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesinde düzenlenen etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milletvekilleri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Tatar ve Arter, saat 12.00 sıralarında Maraş'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere çiçek ve hediyelik eşya takdim etti.

Program kapsamında belediye bandosu konser verdi. Tatar ve diğer davetliler bando eşliğinde Maraş'ı gezerek giriş kapısından çay bahçesine yürüdü.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, yollarca kapalı tutulan, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da açılması gerektiğini vurguladığı Maraş bölgesini insanlığa kazandırmak için açtıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Her zaman bizim özlemimiz, KKTC sınırları içerisinde olan bu kapalı Maraş'ı açmak, açık olan bölgesiyle birleştirmek ve Gazimağusa'ya hayat vermekti. Burası tarihiyle, geçmişiyle, sahilleriyle ve parklarıyla insanlarımızın ziyaret edebileceği, denize girebileceği ve hayatı yaşayabileceği çok değerli bir yer, uluslararası ünü olan bir yer." dedi.

Maraş'ın, Kıbrıs Vakıflar İdaresine (EVKAF) ait olan bir toprak olduğuna değinen Tatar, İngiliz sömürge döneminde bu bölgenin peşkeş çekildiğini hatırlattı.

Tatar, uluslararası hukuka ters düşmemek amacıyla KKTC'nin etkin bir iç hukuk yolu olan Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Maraş'taki hukuki sürecini yürüttüklerini ve bunun zaman alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa artık yan yana yaşayan, iki egemen devletin iş birliğiyle burada bir anlaşma olabilir. Artık ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Ana vatan olan olarak Türkiye'nin de söyleyecekleri önemlidir. Yeni siyaseti (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) destekleyen Türkiye, Maraş açılımına da onay verdi." diye konuştu.

Maraş'ın açılmasının dünyada da gündeme geldiğini ifade eden Tatar, "Burayı insanlık için açtık. Burası tarihi, geçmişi ve imkanlarıyla değerli bir yer. Bu denizin Kıbrıs'ındır, bu denizde Kıbrıslı Türklerin de payı vardır." dedi.

Tatar, Maraş açılımıyla, Maraş'ın potansiyeli artan bir turizm şehri olduğuna vurgu yaptı.

"Maraş açılımında bir sonraki adım ne olacak?" sorusunu da yanıtlayan Tatar, burada kamu binalarının bulunduğuna ve bazı kamu hizmetlerinin buraya getirilebileceğine, halkın hizmetine sunulabileceğine işaret etti.

Tatar, bölgeyi ziyaret eden turistlerle de sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivilleştirildi.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrılarını yineliyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Maraş açılımının ikinci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

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