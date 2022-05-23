KKTC'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadığı bildirildi - Son Dakika
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KKTC'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadığı bildirildi

23.05.2022 17:18
KKTC'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadığı bildirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar maymun çiçeği virüsü tespit edilmediğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar maymun çiçeği virüsü tespit edilmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afrika'da endemik olarak görülen maymun çiçeği virüsünün 13 Mayıs 2022'den bu yana virüs için endemik olmayan 12 ülkede görüldüğü hatırlatıldı.

21 Mayıs itibarıyla 92 kesin vaka ve incelemeleri devam eden 28 şüpheli durumun Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirildiği ifade edilen açıklamada, vakaların endemik bölgelere seyahat bağlantıları bulunmadığı ve bu tarihe kadar ölüm vakası bildirilmediğine değinildi.

Maymun çiçeği virüsünün ilk olarak 1958'de maymunlarda tespit edildiği hatırlatılan açıklamada, insanlarda ilk vakanın 1970'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bildirildiği vurgulandı.

Açıklamada, hayvanlardan insanlara geçebilen virüsün endemik olduğu ülkelerin, Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Gana (yalnızca hayvanlarda tanımlanmıştır), Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan olduğu ifade edildi.

Maymun çiçeği şüphesi olan herhangi bir hastanın araştırılması gerektiği ve doğrulanırsa lezyonları kabuklanana, kabuk düşene ve altında yeni bir deri tabakası oluşana kadar izole edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle ateşle ilişkili olağandışı döküntü, veziküler, püstüler lezyonlar veya lenfadenopati ile başvuran hastalarla ilgili sinyaller konusunda tetikte olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar ülkemizde maymun çiçeği virüsü tespit edilmemiş olup, Sağlık Bakanlığı DSÖ ve diğer uluslararası sağlık örgütlerini takip etmekte olup, konuyla ilgili virüsün görülmesi halinde yapılması gerekenleri hayata geçirmek için çalışma başlatmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Türkiye-Afrika Medya Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Medya Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs, Afrika, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadığı bildirildi - Son Dakika


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