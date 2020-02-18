KKTC'de Meclis önünde deterjanlı eylem - Son Dakika
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KKTC'de Meclis önünde deterjanlı eylem

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan zamlara tepki amacıyla "deterjanını al da gel" sloganıyla eylem yapıldı.

KKTC'de Meclis önünde deterjanlı eylem, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan zamlara tepki amacıyla "deterjanını al da gel" sloganıyla eylem yapıldı.


KKTC'de vatandaşlar yolların durumuna ve yapılan zamlara tepki gösterme amacıyla protesto düzenlendi. "Deterjanını al da gel" sloganıyla yapılan eylem kapsamında "Yol yoksa seyrüsefer de yok", "Trafik yol vergisi" ismiyle sosyal medya üzerinde örgütlenmeye başlayan vatandaşlar taleplerini ve tepkilerini dile getirmek üzere başkent Lefkoşa'da eylem düzenledi.


KKTC'deki hayat pahalılığına dikkat çekmek amacı ile yapılan protestoda eylemciler, yanlarında getirdikleri deterjan ve fırçalarla Meclis'in önünü yıkayarak pankartları yıkadıkları yere bıraktı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
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