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KKTC'de Meclis'te temsil edilecek partilerin başkanları, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü - Son Dakika

KKTC'de Meclis'te temsil edilecek partilerin başkanları, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

25.01.2022 17:11
KKTC'de Meclis'te temsil edilecek partilerin başkanları, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimin ardından Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilmeye hak kazanan 5 siyasi partinin başkanı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimin ardından Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilmeye hak kazanan 5 siyasi partinin başkanı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sırasıyla Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) liderleri ve temsilcilerini makamında kabul etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Meclis'teki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Tatar'ın yeni hükümet için görevlendirme yapacağına işaret ederek ülkeyi zorlu bir sürecin beklediğini söyledi. Şu an için muhalefette kalmayı arzu etmelerine rağmen şayet bir teklif gelirse ülke için ellerini taşın altına sokmaya hazır olduklarını belirten Arıklı, şöyle devam etti:

"Karar vermesi gereken UBP ve Genel Başkanı Faiz Bey'dir. Türkiye ile imzalanan protokolün maddelerini uygulamada, radikal önlemler için adım atmada kararlı olursa biz kendisine yardımcı olmaktan şeref duyarız ama işi oyalayıp öteleyerek sorunların altında kalacak bir hükümetin de içinde olmayız, o yüzden göreceğiz, zamanı bekleyeceğiz."

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da bugünkü görüşmenin somut bir yönde değil sadece görüş alışverişi şeklinde geçtiğini anlattı. Görüşmede kendilerinin herhangi bir pozisyon ortaya koymadıklarını söyleyen anlatan, yasal sürecin milletvekillerinin yemini sonrası başlayacağına işaret etti ve bugün yapılan görüşmelerin gayriresmi olduğunu ifade etti.

"Biz zaten DP olarak sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadık"

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise ülke insanının beklentilerine hızlı şekilde cevap verilmesinin yanı sıra sıkıntıların giderilmesi için nelerin nasıl yapılabileceğini ele aldıklarını dile getirdi. Ataoğlu, "Bizlere düşen sorumluluk çok hızlı bir şekilde bekleyen sıkıntıların giderilmesine yöneliş çalışma yapmaktır. Biz zaten DP olarak sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadık. Önümüzdeki süreçte de bize herhangi bir görev düşerse sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket edeceğiz." dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı ile hükümeti kurma konusunda genel bir görüşme yaptıklarını aktararak bir an önce görevin seçimden birinci parti çıkan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na verilmesini ilettiklerini söyledi. Erhürman, ülkede ciddi bir sıkıntı olduğuna dikkati çekerek hükümet kurma görevinin bir an önce verilmesi ve aritmetiği belli olan hükümetin hızlı şekilde kurulması gerektiğini vurguladı.

"6-7 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanı yetkiyi verecek"

Cumhurbaşkanı Tatar'ın son olarak kabul ettiği UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Tatar'la seçim sonuçları ve hükümetin kurulmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek "Görüşlerimizi, seçimin değerlendirmesi ve ülkenin genel ekonomik durumunu geniş çerçevede konuştuk. Gayet verimli bir toplantımız oldu." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu seçimin resmi sonuçların Resmi Gazete'de yayımlandıktan 10 gün sonra Meclis'te bir yemin töreni olacağını ve daha sonra resmi temasların başlatılacağını hatırlatan Sucuoğlu, bu sürede boş durmayacaklarını, halihazırda ön temasları başlattıkları partilerle görüşmelere devam edeceklerini bildirdi.

Sucuoğlu, resmi görevlendirmeden sonra da hızlı şekilde hükümeti kurma çalışmalarına başlayacaklarını anlatarak "6-7 Şubat'ta yemin töreni sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı yetkiyi verecek. İnşallah şubatın ilk yarısı Bakanlar Kurulu da Meclis'e sunulmuş olur ve hızlı şekilde çalışmalara devam ederiz." şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, kurulacak hükümette istikrarın şart olduğunu ve 5 yıllık bir hükümet kurmayı hedeflediklerini, seçilme çabası olmadan, arzu edilen ekonomik adımları atacak bir hükümet kurmak istediklerini kaydetti.

KKTC'de Meclis'te temsil edilecek partilerin başkanları, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
KKTC'de Meclis'te temsil edilecek partilerin başkanları, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
KKTC'de Meclis'te temsil edilecek partilerin başkanları, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
KKTC'de Meclis'te temsil edilecek partilerin başkanları, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

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Demokrat Parti, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Meclis'te temsil edilecek partilerin başkanları, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de Meclis'te temsil edilecek partilerin başkanları, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü - Son Dakika
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