50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisinde 3 sandalye ile temsil edilen HP'nin diğer vekilleri Baybar ile Rogers, HP Parti Meclisinde alınan "sineyimillet" kararına uymayarak vekillikten istifa etmedi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Kıbrıs, HP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KKTC'de milletvekili Özersay'ın istifa kararı Meclis'te onaylandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.