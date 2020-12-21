KKTC'de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası - Son Dakika

KKTC'de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası

21.12.2020 12:23
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa'da Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler tören ve etkinliklerle anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa'da Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler tören ve etkinliklerle anıldı.

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası (21-25 Aralık) dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, KKTC'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, milletvekilleri ile dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterini imzalayarak, şunları yazdı:

"Kıbrıs'ı Helen Adası yapmak hedefiyle, Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkını yok etmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlatılan kanlı saldırıların ve soykırımın 57. yılındayız. Tarihte Kanlı Noel olarak geçen bu saldırılarda halkımız diri diri katliam çukurlarına gömülürken çocuklarımız banyo odalarında katledilmiş, 103 köyümüz göç etmek zorunda bırakılmış, halkımız kuşatma altındaki küçük gettolarda yaşamaya mahkum edilmiştir.

Ama ne var ki garantör Türkiye'nin ve TMT'nin öncülüğünde başlayan direniş ve mücadele ile halkımız Rum'a boyun eğmemiş ve teslim olmamıştır. Bunun bedeli olarak birçok insanımız canlarını feda ederek şehit olmuştur. Bu büyük mücadele ve direniş ile halkımız 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşırken Garantör Türkiye'nin koruyucu kanatları altında ve güvencesinde özgürlüğüne bağımsızlığına ve kendi devletine kavuşmuştur.

Bugün özgür ve bağımsız Devlet olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz.

1963 yılından bu yana Rum zihniyeti değişmemiş ve aynen devam etmektedir. Bu zihniyete göre Kıbrıs Türk halkı azınlıktır. Bu zihniyete göre Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve egemenlik hakları yoktur. Bu zihniyete göre Türkiye'nin garantörlüğü kalkmalı, Türk askeri çekilmelidir.

Biz bugün aziz şehitlerimizin huzurunda bir kez daha diyoruz ki egemenliğimizden, özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, ana vatan Türkiye'nin garantörlüğünden ve Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz.

Tarihimizden, ana vatan Türkiye'den ve aziz şehitlerimizden aldığımız görevle mücadeleye ve direnişe devam edeceğiz.

Bu arada elbette ki, anlaşma istiyoruz. Ama bu anlaşma iki ayrı egemen devlete dayalı anlaşma şekli olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum."

Tören, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından son buldu.

KKTC'nin diğer bölgelerinde de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla tören ve anma etkinlikleri düzenlenecek.

Kanlı Noel

Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak adlandırılıyor ve adadaki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı kabul ediliyor.

Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde 20 Aralık 1963 gecesi otomobillerine açılan ateş sonucu Zeki Halil ve Cemaliye Emirali şehit edildi.

Rum çeteleri, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te saldırılar devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunu da vahşice katletti.

Binbaşı İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan ölü olarak bulunmuş, baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açılmıştı.

Olaylarda saldırıya uğrayan 103 Türk köyü boşaltılmak zorunda kalırken Kıbrıs'ta 1963'te başlayıp 1964'te de devam eden olaylarda 364 Türk şehit oldu.

Lefkoşa, Kıbrıs, Tören, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası - Son Dakika


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