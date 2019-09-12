Son Dakika Haberleri: Kktc'de mühimmat deposunda patlama
Son Dakika Güncel Haber

Kktc'de mühimmat deposunda patlama

48 dakika önce

KKTC'de mühimmat deposunda patlamaSefa KARAHASAN/GİRNE/KKTC, (DHA)- KKTC'nin Girne şehrinde askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangın, mühimmat deposuna sıçradı.

KKTC'de mühimmat deposunda patlama

Sefa KARAHASAN/GİRNE/KKTC, (DHA)- KKTC'nin Girne şehrinde askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangın, mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda art arda yaşanan patlamalar sonrası, askeri birliğe yakın bölgedeki bazı binalar ve bir otel tahliye edildi.

Otel yetkilileri de bir yandan hasar temizliğine başladı. Yerlerdeki ve içerideki cam kırıkları görevliler tarafından toplanarak kamyonete konuluyor.

Patlamlar sona ererken, gece boyunca otelin sahil bölümünde sabahlayan musafirler oteli terk etmeye başladı. Eşyalarını toplayan bazı misafirlerin bavulları ile birlikte oteli terk ettiği görüntülendi.

Kktc'de mühimmat deposunda patlama

Kıbrıs, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'nin "2023'te adayım" çıkışına yanıt geldi Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak hakkında "terör" iddianamesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:46:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kktc'de mühimmat deposunda patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]