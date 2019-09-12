KKTC'de mühimmat deposunda patlama (2)

Sefa KARAHASAN, Alparslan ÇINAR, Emrah GÜLKKTC, (DHA)- KKTC'nin Girne şehrinde askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangın, mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda art arda yaşanan patlamalar sonrası, askeri birliğe yakın bölgedeki bazı binalar ve bir otel tahliye edildi. Otelin tahliyesi ve patlamalar sonrası otelde oluşan hasar ise DHA kameralarına yansıdı.

Otelin ziyaretçilerinden biri, DHA muhabirinin gece yaşananlara dair sorusunu şu şekilde cevapladı 'Gece şiddetli bir sesle uyandık. Çok şiddetli bir sesti. Önce deprem sandık, algılayamadık ne olduğunu. Panik olarak uyandık ve herkes koridora çıktı. Koşmaya başlayanlar oldu. Biz de çıktı ve ne yapalım diye düşünürken, ikinci, daha şiddetli bir patlama meydana geldi. Herkes iyice panik oldu. Bayılanlar oldu, yangın merdivenleri tıkandı, asansörler bozuldu. Tamamen panik havası vardı. Ne olduğunu anlayamadık ve bilgi de alamadık. Sahile giderken görevliler, cephaneliğin patladığını, şarapnel olabileceğini söyledi. Arka tarafta daha güvenli bir yere geçtik. Orada sabahladık.'

Patlamanın şiddetiyle etrafa yayılan şarapnel parçalarının bazıları otelin duvarlarına isabet etti. Görüntülerde, otelin duvarının üst kısmın kırıldığı ve alt kısmında büyükçe bir delik açıldığı görüldü. Ayrıca, otelin patlama sebebiyle en çok zarar gören bölgesi asma tavanı oldu. Onarım çalışmaları başlatıldı. Öte yandan, otelin pençelerinin de patlamaların etkisiyle paramparça olduğu kameralara yansıdı.

'SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA'

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çatalköy'deki mühimmat patlaması ve yangının ardından Girne Akçiçek Hastanesi'ne 12 yaralı geldiğini, 9'unun taburcu olduğunu, 3 yaralının ise müşahede altında tutulduğunu açıkladı.