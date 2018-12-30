KKTC'de Mülteci Operasyonu
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersin Limanı'ndan Gazimağusa Limanı'na gelen Via Famagusta yük gemisinde, 21 mülteci tespit edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) Mersin
Limanı'ndan Gazimağusa
Limanı'na gelen Via Famagusta yük gemisinde, 21 mülteci tespit edildi.
KKTC'de Mersin Limanı'ndan Gazimağusa Limanı'na gelen Via Famagusta yük gemisine mülteci operasyonu düzenlendi. KKTC polisi gemideki 2 tırda bulunan 10 Suriyeli kaçak göçmeni gözaltına aldı. Gemide halen yaklaşık 11 kaçak göçmenin bulunduğu aramaların devam ettiği belirtildi.
Kapalı tırda uzun süre kalmasından dolayı rahatsızlanan 2 göçmen ise Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:13 Kaynak: İHA
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