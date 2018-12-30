Son Dakika Haberleri: KKTC'de Mülteci Operasyonu

KKTC'de Mülteci Operasyonu

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersin Limanı'ndan Gazimağusa Limanı'na gelen Via Famagusta yük gemisinde, 21 mülteci tespit edildi.

KKTC'de Mülteci Operasyonu, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersin Limanı'ndan Gazimağusa Limanı'na gelen Via Famagusta yük gemisinde, 21 mülteci tespit edildi.

KKTC'de Mersin Limanı'ndan Gazimağusa Limanı'na gelen Via Famagusta yük gemisine mülteci operasyonu düzenlendi. KKTC polisi gemideki 2 tırda bulunan 10 Suriyeli kaçak göçmeni gözaltına aldı. Gemide halen yaklaşık 11 kaçak göçmenin bulunduğu aramaların devam ettiği belirtildi.

Kapalı tırda uzun süre kalmasından dolayı rahatsızlanan 2 göçmen ise Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:13 Kaynak: İHA

Mersin, Gazimağusa, Kıbrıs, 3. Sayfa
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