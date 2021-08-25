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KKTC'de mutfak tüpü karaborsaya düştü - Son Dakika

KKTC'de mutfak tüpü karaborsaya düştü

25.08.2021 20:04
KKTC'de mutfak tüpü karaborsaya düştü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), tüp dolum firmaları artan maliyetlerden dolayı tüp gazın 140 lira olması yönünde hükümete baskı yaparken, hükümetin buna karşı çıkması sonucu mutfak tüpü karaborsaya düştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), tüp dolum firmaları artan maliyetlerden dolayı tüp gazın 140 lira olması yönünde hükümete baskı yaparken, hükümetin buna karşı çıkması sonucu mutfak tüpü karaborsaya düştü.

Türkiye'de 1970'li yıllarda Kemal Sunal'ın filmlerine konu olan tüp yokluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçek oldu. KKTC'de tüp dolum firmaları artan maliyetlerden dolayı tüp gazın 140 lira olması yönünde hükümete baskı yaparken, hükümetin buna karşı çıkması sonucu tüp dolum firmaları piyasaya tüp vermemeye başlaması ile mutfak tüpü karaborsaya düştü. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaşanan tüp kıtlığının ardından kararını değiştirerek ev tipi 10 kilogramlık tüp gaza 17 lira zam yaparak, 90 liradan 107 liraya yükseltti. Yaklaşık bir haftadır ada genelinde vatandaşlar mutfak tüpüne ulaşmakta zorluk çekerken, markete tüp almaya giden vatandaşlar elleri boş dönmeye devam ediyor.

"6 gündür elimizde tüp kalmadı"

Market sahibi olan Ömer Dikel yaptığı açıklamada, "6 gündür elimizde tüp kalmadı bunun nedeni ise Enerji Bakanlığı ile dolum tesisleri fiyat konusunu anlaşamaması. Halk da biz marketçileri gözünde stokçu olarak görmekte fakat benim tüpler cumartesi sabah 1-2 saat içinde tükendi" dedi.

"Vatandaş ne yapacak sokakta ateş mi yakacak?"

Müşterilerin kendisini stokçulukla suçladığını belirten Dikel, "Enerji Bakanlığı ve dolum tesisleri birkaç firmanın anlaşamaması fiyat konusunda halkı ve bizleri aşırı bir şekilde mağdur etmektedir. Halk da tüp yoktu nasıl yemek yapacağını bilememektedir. Vatandaş ne yapacak sokakta ateş yakarak yemek mi yapacak bu devirde böyle şeyleri görmek gerçekten bu memlekette bizleri üzmektedir" dedi.

"Ne bizi ne de halkı tüpsüz bırakmaya hakkınız yok"

Dikel, "Dolum tesisleri biz dağıtıcılara bize tedarik sağlayan aracılara aradığımızda 140 lira olmasını talep etmektedirler. Biz de diyoruz ki zam yapacaksanız yapın ama ne bizi ne de halkı tüpsüz bırakmaya hakkınız yok. Bir an önce çözün ki insanlar evinde yemek yapabilsin bizde insanlara tedarikçi olarak mahcup olmayalım" ifadelerini kullandı.

"Benim babam 1980'li yıllarda tüp kuyruğuna girerdi"

Girne'de Fırın işleten Fatih Kalkan ise, "Bu pandemi sürecinde kendi kendimizi ayakta tutmaya çalışırken buraya kadar borç dolmuşuz ve her taraf borç sigorta-prim ödeyemez duruma geldik. Kendi hayatımızı nasıl idame ettireceğimizi bilmeden şimdi de tüp sıkıntısı yaşamaya başladık. Benim babam 1980'li yıllarda tüp kuyruğuna girerdi" dedi.

"23 tane market iki tane de petrol istasyonu gezdim bulamadım"

Kalkan, "Tüp, yağ, şeker kuyruğunu bunları biliyorduk ve yaşadık. 21'inci yüzyılda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Tüpe zam gelineceği duyuldu cuma gününden beri marketlerde tüp bulamıyorum. 23 tane market iki tane de petrol istasyonu gezdim bulamadım. Yok nereye gitti ise yok. Öğleden beri tüpler bitti iş yapmaz oldum fırın kapalı tüp bulamıyorum. Yarın için ne olacağı da belli değil. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum bu işe artık bir çözüm bulsunlar. 21'inci yüzyılda tüp kuyruğuna girecek ve tüp bulamayacak isek ne yapalım iki çocuğum var mağdur oldum kapatayım dükkanı kirayı, sigortayı devlet öndesin nereye kadar?" dedi.

"Yaklaşık 30 tane markete gittik"

Markete tüp bulmak umudu ile gelen Nurettin Sızmaz ise yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 30 tane markete gittik ama hiç birinde tüp yok, Enerji Bakanlığı ve tüp dolum firmaları arasındaki problemin bir an önce çözülmesi gerekiyor eğer çözülmezse zaten bu halk bu hafta bir şekilde herhalde gidip artık parklarda falan ateş yakmaya başlayıp yemeği de onun üstüne pişirmeye başlayacak" dedi. - LEFKOŞA

Enerji Bakanlığı, Kemal Sunal, Market, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KKTC'de mutfak tüpü karaborsaya düştü - Son Dakika Ekonomi


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