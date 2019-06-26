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KKTC'de 'Mutlu Çocuk Festivali'

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğu ve Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi'nin organizasyonuyla 'Mutlu Çocuk Festivali' gerçekleştirildi.

KKTC'de 'Mutlu Çocuk Festivali', System.String[]
Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğu ve Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi'nin organizasyonuyla 'Mutlu Çocuk Festivali' gerçekleştirildi. Festivalde, 14 farkındalık atölyesi, resim atölyeleri ve dans gösterilerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

KKTC'nin farkındalık odaklı çocuk festivali 'Mutlu Çocuk Festivali' Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda düzenlendi. Yoğun geçen ve Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen festivalde çocuklar doyasıya eğlendi. Farkındalık edinme, eğlenme ve öğrenme odaklı gerçekleşen festival, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Festival kapsamında, çeşitli alanlarda çocuklar için hazırlanan 14 farkındalık atölyesi, resim atölyeleri yanı sıra dans gösterileri, kukla gösterisi, drama, sahne oyunları, Survivor parkuru, şişme oyun alanları, kitap tanıtımı, uzmanlarla söyleşiler, psiko gösterisi, KKTC Hava Sporları Federasyonu'nun üç hava aracı ile yaptığı hava gösterisi ve Eril Cambaz'ın konseri ile dopdolu ve eğlenceli bir program yer aldı.

"HER ÇOCUK ÖZELDİR"

Kuzey Kıbrıs Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen festival ile ilgili Yakın Doğu Okullar Grubu, Yoga- Mandala ve Mindfulness Atölyesi kurucusu ve eğitmeni Pınar Savun ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka Müdürü Ayhan Barış açıklamalarda bulundu.

Pınar Savun açıklamasında, "Biz biliyoruz ki her çocuk değerli ve özeldir. Çocuklarımızın çocukluklarını yaşamasına alan açarak, mutlu bir çocukluk geçirmeleri için emek veriyoruz. Farkındalığımız çocuklarımızın çocukluğunda. Görülmenin, sevilmenin ve anlaşılmanın tüm çocukların hakkı olduğunun bilinciyle, hem Yakın Doğu Okullar Grubunda uyguladığımız müfredat programlarında hem bugüne kadar atölyemizin gerçekleştirmiş olduğu 11 farkındalık kampında hem de  'Mutlu Çocuk Festivali' ile mutlu çocukların yetiştirilmesi için farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.

'Çocuklar emanet ettiğimiz geleceğimizdir' diyen Ayhan Barış ise "Onların mutlu olmaları, mutlu bir çocukluk geçirmeleri çok önemlidir. Bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmeli çocuklarımız için uğraş vermeliyiz. Sevgi, hoşgörü, eğitim, mutluluk, yaşamları için onlara değer katmak bir o kadar önemlidir. Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak her zaman yanlarında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bu etkinlikle de güzel bir farkındalık yaratıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuk festivalinde yer alan Kuzey Kıbrıs Turkcell standında 'Çocuklar Çiziyor Gelecek Şekilleniyor' temalı etkinlik gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte tamamen çocuklarca özgürce yapılan resim çalışmaları ilgiyle takip edildi. Turkcell'in çok sevilen dijital "Şanslı Çark" oyunu ile de çocuklara Turkcell boyama kitabı, peluş Emocan, Emocan şapka, deniz topu, Emocan sticker ve Emocan magnet armağan edildi. Şanslı Çark, hem çocuklar hem de büyükler tarafından ilgiyle karşılandı.


- Lefkoşa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:22 Kaynak: DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kültür Sanat
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