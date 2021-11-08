Üye Girişi
KKTC'de nostalji rüzgarı esti - Son Dakika

KKTC'de nostalji rüzgarı esti

08.11.2021 14:14
KKTC'de nostalji rüzgarı esti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 11'inci Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi geçen günlerde gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 11'inci Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi geçen günlerde gerçekleşti. İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar, Hobi ve Restorasyon Kulübü'nün de katıldığı etkinlikte renkli sahneler yaşandı.

Birbirinden özel klasik otomobillerin katıldığı belirtilen organizasyonda nostalji rüzgarları esti. 60'ın üzerinde klasik aracın yer aldığı etkinliğe, İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar, Hobi ve Restorasyon Kulübü de 1995 s320 MERCEDES 3.200 cc young timer (genç klasik) aracı ile katıldı.

"BU TÜR ORGANİZASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü'nün özel daveti ile etkinlikte yer aldıklarını söyleyen kulüp mentörü Ali Koç şunları söyledi:

" Türkiye'de birçok etkinliğe katılmış olmamıza rağmen, yurtdışı etkinliği fırsatı bulmuş olmak ve üniversitemizi temsil etmek bizler için oldukça heyecan vericiydi. Bu özel etkinlikte üniversitemizi1995 s320 MERCEDES 3.200 cc model genç klasik aracımız ile temsil etme şansını yakaladık. Bu tür organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz. Klasik araçlara ilgi duyan, kulüpte aktif çalışan öğrenci sayımız her geçen gün artıyor. Biz kulüp olarak fark yaratmayı, üretmeyi, keyifle çalışmayı çok seviyoruz. Bugün Kıbrıs'ta Uluslararası bir ralliye katılmak, kendi restore ettiğimiz araçla burada yer almak ve ralli sonrasında ödülümüzü almak çok gurur verici. Öncelikle bizi davet eden ve ağırlayan; Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübüne, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a, tüm Kıbrıs halkına misafirperverlikler ve aynı zamanda üniversitemize bizlere sunduğu tüm fırsatlar için teşekkür ederiz."


KKTC'de nostalji rüzgarı esti
KKTC'de nostalji rüzgarı esti

Restorasyon, Cumhuriyet, Otomobil, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KKTC'de nostalji rüzgarı esti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek 14:11 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı 13:59 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti 13:49 Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor 13:34 Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor İç çamaşırlarını toplamak için balkona çıkan kız, eksik olduklarını görünce hemen polisi aradı 13:15 İç çamaşırlarını toplamak için balkona çıkan kız, eksik olduklarını görünce hemen polisi aradı 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi 12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
14:10 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek
14:08 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı
13:58 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı
13:54 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama
13:49 Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti
13:31 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
13:28 Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira
13:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz
12:34 Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021
Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları         
14:16
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama         
13:55
Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir         
13:44
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı         
13:32
30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor         
12:44
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Twitch'ten kara para aklayan yayıncılara karşı ilk adım! Skandalı itiraf eden isimlerin peşine düştüler Twitch'ten kara para aklayan yayıncılara karşı ilk adım! Skandalı itiraf eden isimlerin peşine düştüler         
10:11
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 14:20:14. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'de nostalji rüzgarı esti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement