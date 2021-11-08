KKTC'de nostalji rüzgarı esti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 11'inci Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi geçen günlerde gerçekleşti. İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar, Hobi ve Restorasyon Kulübü'nün de katıldığı etkinlikte renkli sahneler yaşandı.

Birbirinden özel klasik otomobillerin katıldığı belirtilen organizasyonda nostalji rüzgarları esti. 60'ın üzerinde klasik aracın yer aldığı etkinliğe, İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar, Hobi ve Restorasyon Kulübü de 1995 s320 MERCEDES 3.200 cc young timer (genç klasik) aracı ile katıldı.

"BU TÜR ORGANİZASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü'nün özel daveti ile etkinlikte yer aldıklarını söyleyen kulüp mentörü Ali Koç şunları söyledi:

" Türkiye'de birçok etkinliğe katılmış olmamıza rağmen, yurtdışı etkinliği fırsatı bulmuş olmak ve üniversitemizi temsil etmek bizler için oldukça heyecan vericiydi. Bu özel etkinlikte üniversitemizi1995 s320 MERCEDES 3.200 cc model genç klasik aracımız ile temsil etme şansını yakaladık. Bu tür organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz. Klasik araçlara ilgi duyan, kulüpte aktif çalışan öğrenci sayımız her geçen gün artıyor. Biz kulüp olarak fark yaratmayı, üretmeyi, keyifle çalışmayı çok seviyoruz. Bugün Kıbrıs'ta Uluslararası bir ralliye katılmak, kendi restore ettiğimiz araçla burada yer almak ve ralli sonrasında ödülümüzü almak çok gurur verici. Öncelikle bizi davet eden ve ağırlayan; Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübüne, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a, tüm Kıbrıs halkına misafirperverlikler ve aynı zamanda üniversitemize bizlere sunduğu tüm fırsatlar için teşekkür ederiz."