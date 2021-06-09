Üye Girişi
KKTC'de nüfusun yüzde 60'ı Temmuz'a kadar aşılanması hedefleniyor - Son Dakika

KKTC'de nüfusun yüzde 60'ı Temmuz'a kadar aşılanması hedefleniyor

09.06.2021 21:37
KKTC'de nüfusun yüzde 60'ı Temmuz'a kadar aşılanması hedefleniyor, System.String[]

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Temmuz ayıyla birlikte toplumun yüzde 60'ını aşılamayı ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'deki mevcut Covid-19 dijital sistemlerine uyumlu olmayı hedeflediklerini açıkladı.

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Temmuz ayıyla birlikte toplumun yüzde 60'ını aşılamayı ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'deki mevcut Covid-19 dijital sistemlerine uyumlu olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19'a karşı aşılamalar hızla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bugün KKTC karantina takip sistemi "Güvende Kal" uygulaması ve karantina sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkedeki mevcut aşı programı hakkında önemli bilgileri aktardı. Üstel, Temmuz ayıyla birlikte toplumun yüzde 60'ını aşılamayı ve Avrupa Birliği ile Türkiye'deki mevcut Covid-19 dijital sistemlerine uyumlu olmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Üstel, dün akşam Türkiye'den 50 bin Sinovac aşısının ülkeye ulaştığını belirterek, öncesinde de yine Türkiye'den 140 bin aşı geldiğini, Avrupa Birliği'nden (AB) 20 bini AstraZeneca, 10 bini Pfizer/BioNTech olmak üzere 30 bin aşı geldiğini kaydetti.

"2020'DE HEMEN AÇILDIK VE KISA SÜREDE KAPANMAK DURUMUNDA KALDIK"

Üstel, şimdiye kadar toplumun yüzde 18'nini ikinci doz aşısını aldığını ancak yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu salgın bitmemiştir. Belki bir süre daha devam edecek. Vakalarımızın düşük olduğunu gören insanlarımız da, sanki salgından kurtulduk gibi bir hava söz konusu. Maske sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyalım dikkatli davranalım. Hatırlarsanız 2020'de hemen açıldık ve kısa sürede kapanmak durumunda kaldık. Tekrardan bir kapanma yaşamayalım, önümüzdeki süreci rahat geçirelim" dedi.

SON 24 SAATTE 14'Ü YEREL 15 YENİ VAKA

Bakan Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 481 olduğunu duyurarak, 14'ü yerel olmak üzere toplam 15 yeni vakanın tespit edildiğini ve 10 kişinin taburcu edildiğini aktardı. Vakalardan 1'inin daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu kaydeden Bakan Üstel, vakalardan 7'sinin başkent Lefkoşa, 2'sinin Girne, 5'inin Gazimağusa'da tespit edildiğini açıkladı.

KKTC'de toplam vaka sayısı 7 bin 473'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 33 kişi hayatını kaybetti.

(Ayşe Soykıray/İHA)

KKTC'de nüfusun yüzde 60'ı Temmuz'a kadar aşılanması hedefleniyor

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de nüfusun yüzde 60'ı Temmuz'a kadar aşılanması hedefleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez 21:58 S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı 20:38 Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır 20:37 İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır
Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor 20:29 Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde 19:51 MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı 19:10 Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip 18:21 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı 17:15 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar         
22:09
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı         
20:37
Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu         
20:31
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi         
20:22
Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı         
19:18
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı         
19:05
Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi         
17:28
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 22:45:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de nüfusun yüzde 60'ı Temmuz'a kadar aşılanması hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement