Üye Girişi
KKTC'de Öğrencilerin Karne Sevinci - Son Dakika

KKTC'de Öğrencilerin Karne Sevinci

31.01.2022 13:53

- KKTC'de öğrencilerin karne sevinci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi sona ererken öğrenciler karne sevinci yaşadı.

- KKTC'de öğrencilerin karne sevinci

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi sona ererken öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretim gören 24 bin öğrenci, karne sevinci yaşadı. KKTC'de Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman eğitimde aksamaların yaşandığı ve bazı sınıfların kapatıldığı eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından, bugün karnelerini alan öğrencilerin 2 haftalık yarıyıl tatili başladı. KKTC'de yarıyıl tatili 14 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Öğretim yılı 17 Haziran ve 20 Haziran'da sona erecek

KKTC'de İlköğretim Dairesi'ne bağlı okullarda 2021-22 Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü karne dağıtımıyla sona erecek. KKTC'de İlköğretim Dairesi'ne bağlı kamu ve özel 125 okulda, yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor.

KKTC'de ayrıca, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 2021-22 Öğretim Yılı, 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek. KKTC'de Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı kamu ve özel 45 okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görürken, ülkede 34 kamu okulu ve 11 özel okul bulunuyor.

KKTC'de Öğrencilerin Karne Sevinci
KKTC'de Öğrencilerin Karne Sevinci
KKTC'de Öğrencilerin Karne Sevinci

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Haziran, Kıbrıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de Öğrencilerin Karne Sevinci - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
13:53 Kahreden ölüm! Bizim Köyün Kızları programının yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
13:34 Son seçim anketinde rakamlar birbirine çok yakın! Sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:03:21. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC'de Öğrencilerin Karne Sevinci - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement