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KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika

KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinde yeni gelişme

11.02.2022 15:21

KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinde yeni gelişme Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentine bağlı Çatalköy'de şoförü ile birlikte aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden bahis ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen...

KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinde yeni gelişme

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentine bağlı Çatalköy'de şoförü ile birlikte aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden bahis ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Girne'den bir ekibin Türkiye'ye geleceği ve soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.

KKTC'de 'bahis ve kumarhane patronu' olarak bilinen Falyalı, 8 Şubat'ta Girne Çatalköy'de aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş ile birlikte hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Söylemezler Çetesi'nin önemli ismi Mustafa Söylemez ve beraberindeki 2 şüphelinin İstanbul Emniyetindeki gözaltı işlemi sürüyor. KKTC ve Türk güvenlik birimleri arasındaki yazışmaların devam ettiği ve şüphelilerin sorgusuna henüz başlanamadığı öğrenilirken, olayın meydana geldiği Girne'den bir ekibin Ankara'ya geleceği, soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, menfur saldırıya ışık tutacak soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de Türkiye'ye getireceği öğrenildi.

Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde bahis ve kumarhane işletmecisinin içinde bulunduğu otomobil, Girne Çatalköy'de uzun namlulu otomatik silahlarla taranmış, kanlı pusuda vücuduna isabet eden 16 kurşunla ağır yaralanan Falyalı tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinde yeni gelişme
KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinde yeni gelişme
KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinde yeni gelişme
KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinde yeni gelişme

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Halil Falyalı, Türkiye, Kıbrıs, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika


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