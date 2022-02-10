KKTC'de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayeti soruşturması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önceki gün silahlı saldırıda şoförü ile birlikte öldürülen kumarhane ve sanal bahis işletmecisi Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişinin 'kamuoyunda 'Söylemezler Kardeşler' olarak bilinen çeteyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Yakalanan şüphelilerin, Mustafa S. ve iki adamı olduğu iddia edildi.

KKTC'de otel sanal bahis ve kumarhane işleten Halil Falyalı, 8 Şubat Salı günü gece saatlerinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülmüştü. Eylemi gerçekleştiren saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirirken, KKTC güvenlik birimleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatmıştı. Cinayetle ilgili KKTC güvenlik birimlerince yürütülen soruşturmada, 3'ü İstanbul'da olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da gözaltına alınanların, kamuoyunda 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen çetenin mensubu oldukları öğrenildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün düzenlenen operasyonla yakalananların, söz konusu çetenin elebaşısı Mustafa S. ile 2 adamı olduğu öne sürüldü.

Yakalanan şüphelilerin, olayın meydana geldiği ve soruşturmanın yürütüldüğü Girne'ye gönderilip gönderilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

(İHA)