Son Dakika Haberleri: KKTC'de Olumsuz Hava Koşulları

KKTC'de Olumsuz Hava Koşulları

40 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dolu hayatı olumsuz etkiledi.

KKTC'de Olumsuz Hava Koşulları, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Beşparmak Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle bazı yollar bir süre trafiğe kapatıldı.

Doluya hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yaptı, yolların kayganlaşması nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Okula yıldırım düştü

Öte yandan Gazimağosa'da Serdarlı İlkokuluna yıldırım düştü.

Yıldırımın elektrik sistemine hasar vermesi nedeniyle okulun yarın tatil edildiği bildirildi.

Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:39 Kaynak: AA

Beşparmak Dağları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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