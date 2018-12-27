KKTC'de Olumsuz Hava Koşulları
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) dolu hayatı olumsuz etkiledi. Beşparmak Dağları
'nın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle bazı yollar bir süre trafiğe kapatıldı.
Doluya hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yaptı, yolların kayganlaşması nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Okula yıldırım düştü
Öte yandan Gazimağosa'da Serdarlı
İlkokuluna yıldırım düştü.
Yıldırımın elektrik sistemine hasar vermesi nedeniyle okulun yarın tatil edildiği bildirildi. Polis
ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:06 Kaynak: AA
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