KKTC'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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KKTC'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi

7 saat önce

KKTC'de aşırı yağışlar nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

KKTC'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

KKTC'de aşırı yağışlar nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren aşırı yağışlar nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Başbakan Ersin Tatar, Meteoroloji Dairesiden aldığı bilgi çerçevesinde yağışlı hava süreceği için bugün ve yarın okulların tatil edilmesine karar verildiğini açıkladı. Girne - Lefkoşa yolunun taşkınlar yüzünden kapandığı belirtildi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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