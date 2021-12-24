KKTC'de Omicron varyantı vakalarına yönelik geniş tarama yapılıyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede Kovid-19'un yeni varyantı Omicron vakalarının artacağına yönelik öngörüsünü paylaşarak, söz konusu varyant vakaları konusunda geniş tarama yapıldığını belirtti.

Bakan Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, KKTC'de 21 Aralık 2021'de 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini hatırlatarak, "Ülkemizde Omicron vardır. Nereden geldiğini tespit etmeye çalıştık, yurt dışı bağlantısı tespit edemedik. Bu varyant hızlı bulaşıyor ama hasta etme oranı düşük. Ancak vakalar artarsa sağlığın yükü artacaktır." dedi.

Özellikle gelecek iki ayda herkesi üzerine düşeni yapmaya davet eden Pilli, Omicron varyantını tespit eden kitler de dahil olmak üzere, aşı ve test kiti konusunda sıkıntı olmadığını kaydetti. Pilli, Omicron vakalarının artacağına yönelik öngörüsünü dile getirdi.

Kovid-19 testi pozitif vakalara Omicron varyantı konusunda geniş tarama yapıldığını söyleyen Pilli, tespit edilen 2 vakanın hastalığının hafif seyrettiğini kaydetti.

Pilli, ocak ve şubat aylarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu aylarda tüm hastalıkların arttığı, ayrıca yılbaşı ile seçim dönemine denk gelmesinin de riski artırabileceği uyarısında bulundu.

Geçen yıl Kovid-19 dışındaki virütik hastalıkların da pek olmadığını belirten ve bu durumu insanların tedbirlere uymasına bağlayan Pilli, "Bu sene maalesef uyulmuyor. Önümüzdeki iki aylık süre önemli. Hükümet, bakanlık, yerel yönetimler, vatandaş, yani herkes üzerine düşeni yapmalı. Aşıyla beraber mutlaka kurallara da uyulmalıdır. Yılbaşı ve seçim çalışmaları da var, çok dikkat etmek lazım." şeklinde konuştu.

Pilli, gelecek yıl yaz aylarında Kovid-19 salgınının normal bir virütik enfeksiyona dönüşeceğine inandığını söyleyerek, "Virüs mutasyona uğruyor, yenileniyor ve insana uyum sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aşılanma konusunda da değerlendirmelerde bulunan Pilli, aşılamayı en yüksek seviyeye çıkardıklarını ifade etti.

Pilli, ülkede 5 Kasım 2021'de itibaren 160 binin üzerinde aşı yapıldığını ve üçüncü doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75'lere ulaştığını kaydetti.