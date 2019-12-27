Kktc'de otelde yangın ingiliz turist öldü - Son Dakika
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Kktc'de otelde yangın ingiliz turist öldü

7 saat önce

KKTC'de otelde yangın İngiliz turist öldüSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm şehri Girne'de bir otelde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

KKTC'de otelde yangın İngiliz turist öldü

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm şehri Girne'de bir otelde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bir turistin hayatını kaybettiği yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülebildi.

Yangın Girne şehrinin Lapta bölgesinde bulunan LA Holiday Village'de yer alan LA Otel'de çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, bir otel müşterinin kaybettiği yangında diğer müşterilerin tahliye edildiğini duyurdu. Yangından etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alındı.

İNGİLİZ TURİST HAYATINI KAYBETTİ

DHA'ya bilgi veren Girne Kaymakamı Sinan Güneş, yangının bir İngiliz ailenin kaldığı odada başladığını; yangın sonrasında 71 yaşındaki İngiliz kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Güneş, kadının eşinin de hastaneye kaldırıldığını; yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Kktc'de otelde yangın ingiliz turist öldü

Kıbrıs, turist, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:08 Kaynak: DHA
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