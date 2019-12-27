KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (2) - Son Dakika Dünya

KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (2)

6 saat önce

BAŞBAKAN: KARI KOCA KAVGASI OLMUŞ DUYUMU VARKKTC Başkanı Ersin Tatar, Girne şehrine bağlı Lapta bölgesindeki LA Hotel'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı.

KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (2), System.String[]

BAŞBAKAN: KARI KOCA KAVGASI OLMUŞ DUYUMU VAR

KKTC Başkanı Ersin Tatar, Girne şehrine bağlı Lapta bölgesindeki LA Hotel'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Olay yerinde incelemeler yapan ve yetkililerden bilgiler alan Tatar, "Böyle şeyler dünyanın her yerinde olabilir. Yangında bir kadın öldü, eşi de hastanede. Üzgünüz" dedi.

Yangın öncesinde bazı olayların olduğu yönünde duyumları olduğunu ifade eden Tatar, "Aldığımız bilgilere göre karı koca arasında bir takım tartışmaların olduğu duyulmuş. Ama nasıl olduğunu bilemeyiz şuanda" diye konuştu.

Girne'de LA Hotel'de meydana gelen yangında İngiliz uyruklu 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann Hughes hayatını kaybetti.


Kıbrıs, Girne, Tatar, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor
Fas Kralını eleştiren sosyal medya fenomenine dört yıl hapis cezası Son dakika: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 15 kişi öldü, 66 kişi yaralandı Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı

Son Dakika Haberleri
18:48 Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Son Dakika Haber
18:46 Hırsızlık iddiasına adli kontrol - Son Dakika Haber
18:45 Hollanda Kadın Milli Takımı'nın Tatar futbolcusu Nurija, 20 yıl sonra biyolojik annesine kavuştu - Son Dakika Haber
18:40 Uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis - Son Dakika Haber
18:39 Şanlıurfa'da vatandaşlar yerli otomobile hayran kaldı - Son Dakika Haber
15:50 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
15:35 İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]