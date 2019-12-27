KKTC'de otelde yangın İngiliz turist öldü (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜYLE - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de otelde yangın İngiliz turist öldü (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜYLE - Son Dakika Dünya

KKTC'de otelde yangın İngiliz turist öldü (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜYLE

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm şehri Girne'de bir otelde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

KKTC'de otelde yangın İngiliz turist öldü (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜYLE, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm şehri Girne'de bir otelde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bir turistin hayatını kaybettiği yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülebildi.

Yangın Girne şehrinin Lapta bölgesinde bulunan LA Holiday Village'de yer alan LA Otel'de çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bir otel müşterinin kaybettiği yangında diğer müşterilerin tahliye edildiğini duyurdu. Yangından etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alındı.

İNGİLİZ TURİST HAYATINI KAYBETTİ

DHA'ya bilgi veren Girne Kaymakamı Sinan Güneş, yangının bir İngiliz ailenin kaldığı odada başladığını; yangın sonrasında 71 yaşındaki  Patricia Elizabeth Ann Hughes isimli İngiliz kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Güneş, kadının eşinin de hastaneye kaldırıldığını; yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

BAŞBAKAN KARI KOCA KAVGASI OLDUĞUNA DAİR DUYUM VAR

KKTC Başkanı Ersin Tatar,  Girne şehrine bağlı Lapta bölgesindeki LA Hotel'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Olay yerinde incelemeler yapan ve yetkililerden bilgiler alan Tatar, Böyle şeyler dünyanın her yerinde olabilir. Yangında bir kadın öldü, eşi de hastanede. Üzgünüz dedi.

Yangın öncesinde bazı olayların olduğu yönünde duyumları olduğunu ifade eden Tatar, Aldığımız bilgilere göre karı koca arasında bir takım tartışmaların olduğu duyulmuş. Ama nasıl olduğunu bilemeyiz şuanda diye konuştu.


Kıbrıs, Girne, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:38 Kaynak: DHA
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