KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE - Son Dakika

KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE

6 saat önce

Görüntü Dökümü---------------Başbakanın açıklaması-Belediye başkanının açıklaması-Kaymakamın açıklaması-Başbakanın bilgilendirilmesi-Bölgeden görüntü-Dumanlar yükselen otel-Bölgedeki itfaiye, ambulans ve polisler-Soğutma çalışmaları-Çevredeki insanlar.

KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE, System.String[]

Görüntü Dökümü

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-Başbakanın açıklaması

-Belediye başkanının açıklaması

-Kaymakamın açıklaması

-Başbakanın bilgilendirilmesi

-Bölgeden görüntü

-Dumanlar yükselen otel

-Bölgedeki itfaiye, ambulans ve polisler

-Soğutma çalışmaları

-Çevredeki insanlar


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:02 Kaynak: DHA
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