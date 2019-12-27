Son Dakika › Güncel › KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE - Son Dakika
KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE
6 saat önce
Görüntü Dökümü---------------Başbakanın açıklaması-Belediye başkanının açıklaması-Kaymakamın açıklaması-Başbakanın bilgilendirilmesi-Bölgeden görüntü-Dumanlar yükselen otel-Bölgedeki itfaiye, ambulans ve polisler-Soğutma çalışmaları-Çevredeki insanlar.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:02 Kaynak: DHA
Görüntü Dökümü
--------------
-Başbakanın açıklaması
-Belediye başkanının açıklaması
-Kaymakamın açıklaması
-Başbakanın bilgilendirilmesi
-Bölgeden görüntü
-Dumanlar yükselen otel
-Bölgedeki itfaiye, ambulans ve polisler
-Soğutma çalışmaları
-Çevredeki insanlar
Son Dakika Yılbaşına günler kala Uludağ'da oteller doldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı