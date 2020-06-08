KKTC'de otobüs şoförleri sokağa döküldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) sektörün sorunlarını dile getirmek için Cumhuriyet Meclis önünde araçlı eylem yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otobüs işletmecileri sokağa döküldü. Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) sektörün sorunlarını dile getirmek için başkent Lefkoşa'daki Cumhuriyet Meclis önünde araçlı eylem yaptı. Üzerinde "1. Paket" yazan kutuyla Cumhuriyet Meclis önünde basın açıklaması yapan KAR-İŞ üyeleri, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmek istediklerini açıkladı. Kar-İş, bugünden itibaren toplu ulaşımın başlaması kararına uymayarak toplu taşımacılığı başlatmama ve süresiz greve gitme kararı aldığını duyurdu.