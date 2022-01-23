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KKTC'de oy sayım işlemi başladıResmi olmayan ilk sonuçlara göre UBP oyların yüzde 39,35'ini aldı - Son Dakika

KKTC'de oy sayım işlemi başladıResmi olmayan ilk sonuçlara göre UBP oyların yüzde 39,35'ini aldı

23.01.2022 21:35

- KKTC'de oy sayım işlemi başladı Resmi olmayan ilk sonuçlara göre UBP oyların yüzde 39,35'ini aldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken genel seçimde oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımı başlarken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP), oyların...

- KKTC'de oy sayım işlemi başladı

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre UBP oyların yüzde 39,35'ini aldı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken genel seçimde oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımı başlarken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP), oyların yüzde 39,35'ini alarak seçimi önde götürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk 15'inci kez milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti, 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak, oy sayım işlemine başlandı. 763 sandıktan 390'ında oy sayım işlemi sona ererken, oyların yüzde 51,11'lik kısmı sayıldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi sayılan oyların yüzde 39,35'ini, Cumhuriyetçi Türk Partisi sayılan oyların yüzde 33,67'sini, Demokrat Parti sayılan oyların yüzde 6,83'ünü, Halkın Partisi sayılan oyların yüzde 6,71'ini, Yeniden Doğuş Partisi sayılan oyların yüzde 5,54'ünü, Toplumcu Demokrasi Partisi sayılan oyların yüzde 4,73'ünü aldı.

Seçime katılın oranı yüzde 58,23 oldu

Seçime katılım oranı yüzde 58,23 olarak açıklanırken, seçime katılım oranının Lefkoşa'da yüzde 60,07, Gazimağusa'da yüzde 54,40, Girne'de yüzde 52,20, Güzelyurt yüzde 58,30, İskele'de yüzde 62,24, Lefke'de yüzde 62,18 olduğu belirtildi.

Seçimde 8 partiden toplam 400 ve 3 bağımsız aday yarıştı

KKTC'de gerçekleştirilen milletvekilliği erken genel seçiminde 8 partiden toplam 400 ve 3 bağımsız aday yarıştı. Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP), Halkın Partisi (HP), Bağımsızlık Yolu (BY), Toplumcu Demokrasi Partisi'nin yer aldığı seçimde Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 sandalye için Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 11, İskele'den 5, Güzelyurt'tan 3 ve Lefkoşa'dan 2 milletvekili mücadele etti.

Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak.

Öte yandan oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının sayım süresini uzatması ve çarşaf liste olmasından dolayı da sonuçların açıklanmasının uzun sürmesi bekleniyor.

KKTC'de oy sayım işlemi başladıResmi olmayan ilk sonuçlara göre UBP oyların yüzde 39,35'ini aldı
KKTC'de oy sayım işlemi başladıResmi olmayan ilk sonuçlara göre UBP oyların yüzde 39,35'ini aldı
KKTC'de oy sayım işlemi başladıResmi olmayan ilk sonuçlara göre UBP oyların yüzde 39,35'ini aldı

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Lefkoşa, Kıbrıs, Türk, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de oy sayım işlemi başladıResmi olmayan ilk sonuçlara göre UBP oyların yüzde 39,35'ini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de oy sayım işlemi başladıResmi olmayan ilk sonuçlara göre UBP oyların yüzde 39,35'ini aldı - Son Dakika
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