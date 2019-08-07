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KKTC'de öz oğlunu vahşice öldüren cani annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

49 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 7 yaşındaki öz oğlunu 32 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren ve deli olduğunu iddia eden cani anne Bilge Lord Kunduracı'nın akıl sağlığının yerinde olduğu açıklandı.

KKTC'de öz oğlunu vahşice öldüren cani annenin akıl sağlığı yerinde çıktı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 7 yaşındaki öz oğlunu 32 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren ve deli olduğunu iddia eden cani anne Bilge Lord Kunduracı'nın akıl sağlığının yerinde olduğu açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Mayıs 2018'de 7 yaşındaki öz oğlunu 32 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren cani anne Bilge Lord Kunduracı'nın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ara davasının kararı açıklandı. Kunduracı'nın akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesi ile açtığı ara davada uzman doktorlar ve cezaevindeki telefon görüşmeleri üzerine yapılan incelemeler sonucu annenin 'akıl sağlığının yerinde olmadığına' ilişkin yapılan müracaat mahkeme tarafından reddedildi.

2018 yılında öz oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı vahşice öldürmekten yargılanan Bilge Lord'un, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması 20 Eylül'de normal şeklinde devam edecek. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:44 Kaynak: İHA
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