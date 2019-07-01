Son Dakika Haberleri: KKTC'de patlama (1)
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KKTC'de patlama (1)

12 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi.

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi. Çevrede endişe yaratan patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ve güvenlik görevlileri sevk edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre saat 23.30 sıralarından KKTC'nin Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi. Çevrede endişe yaratan patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçler sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmayan patlamanın bölgeye düşen insansız hava aracından kaynaklandığı öne sürüldü. Ancak resmi kaynaklardan bu bilgi henüz doğrulanamadı.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:01 Kaynak: DHA
Taşkent, Kıbrıs, Dünya
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