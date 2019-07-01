KKTC'de patlama (1)
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:25 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent
bölgesinde patlama meydana geldi. Çevrede endişe yaratan patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ve güvenlik görevlileri sevk edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre saat 23.30 sıralarından KKTC'nin Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi. Çevrede endişe yaratan patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçler sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmayan patlamanın bölgeye düşen insansız hava aracından kaynaklandığı öne sürüldü. Ancak resmi kaynaklardan bu bilgi henüz doğrulanamadı.
Kuzey Kıbrıs'ta İHA düştü: Saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor
Survivor'da Türk ve Yunan finalistler belli oldu
Kuzey Kıbrıs'a düşen cisimle ilgili Suriye'den açıklama geldi: S-200 füzesi
Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz, kadınların ilgisinden zor anlar yaşadı