KKTC'DE PATLAMA
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:28 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent
bölgesinde patlama meydana geldi. Çevrede endişe yaratan patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ve güvenlik görevlileri sevk edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre saat 23.30 sıralarından KKTC'nin Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi. Çevrede endişe yaratan patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçler sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmayan patlamanın bölgeye düşen insansız hava aracından kaynaklandığı öne sürüldü. Ancak resmi kaynaklardan bu bilgi henüz doğrulanamadı.
KKTC Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
, olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özersay, 'Askeri yetkililerimizden aldığım bilgiye göre bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Şu anda olay yerinde asker, polis itfaiye inceleme yapıyor ve müdahalede bulunuyor. Ben de ulaştırma bakanımızla birlikte olay yerine varmak üzereyim, bilgi aldıkça paylaşmaya devam edeceğizö dedi.
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