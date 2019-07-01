KKTC'de patlama (2)
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:15 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent
bölgesinde patlama meydana geldi. KKTC Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
, olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özersay, "Askeri yetkililerimizden aldığım bilgiye göre bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Şu anda olay yerinde asker, polis itfaiye inceleme yapıyor ve müdahalede bulunuyor. Ben de ulaştırma bakanımızla birlikte olay yerine varmak üzereyim, bilgi aldıkça paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
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