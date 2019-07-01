Son Dakika Haberleri: KKTC'de patlama (4)
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KKTC'de patlama (4)

1 saat önce

KKTC'de Taşkent bölgesine düşen cisimden kopan bir parçanın da Dikmen'e düştüğü belirlendi.

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KKTC'de Taşkent bölgesine düşen cisimden kopan bir parçanın da Dikmen'e düştüğü belirlendi. 

Polis, parçanın patlamamış bomba olabileceği düşüncesiyle bölgedeki bazı evleri boşalttı. Olayla ilgili olarak Türkiye'den uzman bir ekibin de geleceği belirtildi.

Öte yandan, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent'e düşen parça ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özersay şöyle konuştu:  "Az önce Taşkent köyü yakınındaki olay yerine giderek patlama ertesinde bölgede bulunan parçaları yetkililerimizle birlikte inceledik. İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yoktur. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştır. Memleketimize ve Halkımıza büyük geçmiş olsun"


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:25 Kaynak: DHA
Dikmen, Taşkent, Kıbrıs, Dünya
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