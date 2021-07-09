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KKTC'de PCR testi zorunlu hale geldi! Restoran ve kafelerin kapalı alanlarına girişlerde istenecek - Son Dakika

KKTC'de PCR testi zorunlu hale geldi! Restoran ve kafelerin kapalı alanlarına girişlerde istenecek

09.07.2021 12:51

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlara göre, restoran ve kafelerin kapalı alanlarına girişlerde PCR/antijen testi zorunlu olacak.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının uygulanmasına karar verildi.KKTC'ye girişlerde ülkeler renk kodlarına göre ayrılarak yeni kriterler belirlendi. Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde bulunanların (KKTC vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.

ÜLKELERİ 4 RENGE AYIRDILAR

Kırmızı renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı, sonucu negatif olan PCR sonucu ve 10 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

TÜRKİYE TURUNCU KATEGORİDE

Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek, aşısız olanlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler, 10 gün karantinaya tabi tutulacak. Yeni kriterlere göre Türkiye turuncu kategoride yer alıyor.

Yeşil renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan veya daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş olan kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.

Gri renkteki ülkelerden gelenler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabilecek.

Yukarıdaki kriterlere göre, karantinaya girmesi gereken kişiler, KKTC'de ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye "Güvende Kal Uygulaması"nı indirmeleri koşuluyla el bilekliği ile 7-14 günlük karantinada kalacak.

TEMASLILARA 10 GÜN KARANTİNA

KKTC'de Kovid-19 testi pozitif kişiyle karantina gerektiren teması bulunanlar, 10 gün karantinada kalacak. Berber, kuaför ve güzellik salonları 07.00-20.00 saatlerinde çalışmalarını sürdürebilecek, bu sektörlerde maske ve mesafe (1,5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacak.

KAFELERDE KAPALI ALANA GİRİŞTE PCR TESTİ ŞARTI

Restoran, kafelerin ve meyhanelerin dış mekanları ile kapalı alanlarının azami olarak üçte birinin kullanımına devam edilecek, kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacak.

MARKET ÇALIŞANLARI 7 GÜNDE BİR ANTİJEN TESTİ YAPACAK

Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişiler, her 7 günde bir antijen testi yapacak.

Nişan, nikah, düğün ve sünnet törenleri kapalı alanlarda yapılmayacak. Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenler yapılamayacak, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenler ise sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak yapılacak.

Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacak. İbadethaneye girecek kişilerden, aşılı olmaları halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde yapılmış antijen testi istenecek.

KKTC'de PCR testi zorunlu hale geldi! Restoran ve kafelerin kapalı alanlarına girişlerde istenecek

PCR Testi, Türkiye, Miting, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de PCR testi zorunlu hale geldi! Restoran ve kafelerin kapalı alanlarına girişlerde istenecek - Son Dakika


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