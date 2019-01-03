Son Dakika Haberleri: KKTC'de Plaka Örneklerindeki '905', 'Galatasaray'ı Anımsatıyor' Tartışmalarına Neden Oldu

KKTC'de Plaka Örneklerindeki '905', 'Galatasaray'ı Anımsatıyor' Tartışmalarına Neden Oldu

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulaştırma Bakanlığı'nın araçlarda kullanılacak yeni plaka örneklerinde "905" sayısına yer vermesi sonrası tartışmalara neden oldu.

KKTC'de Plaka Örneklerindeki '905', 'Galatasaray'ı Anımsatıyor' Tartışmalarına Neden Oldu, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulaştırma Bakanlığı'nın araçlarda kullanılacak yeni plaka örneklerinde "905" sayısına yer vermesi sonrası tartışmalara neden oldu. Plakanın, Galatasaray'ın kuruluş tarihini anımsattığına dair yorumların ardından Bakanlık örnek plakayı, "000" olarak düzeltti.

'Galatasaray plakası' tartışması Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından, "AA 905" örnek plakayı paylaşmasıyla başladı. İyi bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen ve kongre üyesi  Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da plakayı paylaştı. Bunun üzerine sosyal medyada, plakalarla 'Galatasaray fanatizmi' yapıldığı ileri sürüldü. 

FANATİZM TEPKİSİ

Tepkiler büyüyünce Bakan Atakan açıklama yapmak zorunda kaldı. "Gereksiz yere fırtına kopmuş bir örnek plaka üstünde" diyen Atakan, gazeteci takipçisi Ali Tekman'a tepki gösterdi. "Gerekli düzeltme yapılır Ali abi sorun değil" şeklinde devam eden Bakan Atakan, "Bir uyarı mesajın yeterdi. O kadar hukuğumuz var yahu. İnan bir art niyet yok. Hele fanatizm hiç yok" dedi.

BAKANLIK '905'İ SİLDİ

Gazeteci Tekman da, "Bu, örnek plakanın bilinçli yapıldığı gerçeğini değiştirmez" diye cevap verdi. Gazeteci Alihan Pehlivan da, "Bu plaka çok ayıp" diye yazdı. Bakan Atakan'ın talimatıyla örnek plakalar değiştirildi ve "905" yerine "000" yazıldı. Bakanlık, sosyal medya ve basın açıklamalarındaki "905" plakasını da sildi. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

Galatasaray, Kıbrıs, Dünya
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