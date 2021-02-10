KKTC'de polisler aşılanmaya başladı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polis teşkilatında Covid-19'a karşı aşılama uygulaması başladı.

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüsle mücadele kapsamında aşılama uygulamaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen koordinasyon çerçevesinde bugün gönüllü olan polis memurlarının korona virüse karşı aşılanmasına başlandı. KKTC Polis Genel Müdürlüğüne göre aşılama çalışmalarının 3 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin açıkladığı aşı planına göre aşı uygulamasının ilk aşaması sağlık çalışanları ile 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişileri kapsıyor. İkinci aşamada ise sosyoekonomik olarak zayıf konumda bulunan, kritik meslek grupları ile bakım tesislerinde çalışan kişiler ve kronik hastalığı olmayan 50-64 yaş arası vatandaşlar aşılanacak. Aşılama programının son aşamasında da 18-50 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlere aşı yapılacak.

(Ayşe Soykıray/İHA)