KKTC'de Poşet ve Battaniyeye Sarılı Bir Ceset Bulundu
40 dakika önce İlandır
KKTC'nin Akıncılar köyü yakınlarında battaniye ve poşete sarılı halde bir kadın cesedi bulundu.
KKTC
'nin Akıncılar
köyü yakınlarında battaniye ve poşete sarılı halde bir kadın cesedi bulundu.
KKTC'nin Akıncılar köyü bölgesinde battaniyeye ve poşete sarılı halde bir kadın cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin çürümüş olduğu tespit edilirken, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin uzun süre önce öldürüldüğü açıklandı. Polis
Basın Subaylığınca yapılan açıklamada, cesedin bir kadına ait olduğu kaydedildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, "6.1.2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Ercan - Gaziler Anayolunun birinci kilometresinde, yoldan yaklaşık 30 metre içeride battaniye ve poşete sarılı, çürümüş vaziyette, bir kadına ait ceset bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
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