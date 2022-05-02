KKTC'de Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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KKTC'de Ramazan Bayramı namazı kılındı

02.05.2022 08:53

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi ile ülke genelindeki tüm camilerde bayram namazı eda edildi.

Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okunurken Müslümanlar, namaz sonrasında bayramlaştı.

Camilerde KKTC'lilerin yanı sıra ülkede yaşayan farklı ülkelerden gelen Müslümanlar da yerini aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, namazı Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camisi'nde kıldı.

KKTC'de Ramazan Bayramı namazı kılındı
KKTC'de Ramazan Bayramı namazı kılındı
KKTC'de Ramazan Bayramı namazı kılındı
KKTC'de Ramazan Bayramı namazı kılındı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika


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