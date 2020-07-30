- KKTC'de Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığına aday oldu - Son Dakika

- KKTC'de Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığına aday oldu

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız olarak aday olduğunu duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeni ile 11 Ekim'e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin adaylar iyice netleşiyor. Lefkoşa'da bir otelde basın toplantısı gerçekleştiren Demokrat Parti Eski Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yaptığı açıklamada, Ocak 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını duyurduğunu hatırlatarak şu anda şartların değiştiğini ifade etti. Denktaş açıklamasında, "Ben kurucu Cumhurbaşkanının oğluyum. İnandığım doğrular için babamla da ters düşsem de siyasi mirasını zedelemem mümkün değildir. KKTC halkına liderlik yapacak adayları görmek istedim" ifadelerini kullandı.

Denktaş, "Bütünlüklü federal çözüm dışında seçenek görmeyen adaylara alternatif bir duruşa ihtiyaç vardır. Mevcut sağ-sol statükoyu koruma dışında hedefi olmayan, klişeleşen kısır alan aktörlerinin parti çıkarına hareket ettiğini görmekteyim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi çıkarların bireysel değil, toplumsal olduğunu seçmen iyi bilir. Değişen ortamı değerlendirerek açıklıyorum ki 11 Ekim 2020'de aday olacağım" diye konuştu.

KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Bağımsız aday Ahmet Boran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını açıklamıştı.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu olan Serdar Denktaş, 2018 yılının Şubat ayında kurulan koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alırken, 2019'un Mayıs ayında istifa etti.