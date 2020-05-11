KKTC'de restoranlar paket servise başladı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan restoran, kafe, pastane, büfe ve fast food dükkanları bugünden itibaren paket servise başladı.

Sadece çalışanlarına Kovid-19 testi yaptıran ve sonuçları negatif çıkan işletmeler, Sağlık Bakanlığından alınan izin çerçevesinde hizmet verecek. Müşteriler paket almaya gelebilecek ama iş yerlerinde yemek yiyemeyecek.

Açılan dükkanlarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon gibi hazırlıklar önceden yapılırken, Sağlık Bakanlığı bu hususta sürekli denetlemelerde bulunacak.

KKTC'de 4 Mayıs itibarıyla gündüzleri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı sona ermiş, restoranlar, kafe ve pastaneler dışındaki birçok iş yeri açılmıştı.

Kamuda yaz mesaisi başladı

KKTC'de kamuda yaz mesai dönemi bugün başladı. Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, yaz mesai dönemi 21 Eylül'e kadar sürecek.

Yaz mesaisi boyunca kamu kurumlarında, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma 08.00-14.30, perşembe 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 saatlerinde hizmet verilecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamuda 15 Mayıs'a kadar normal çalışma düzenine geçilmeyecek.