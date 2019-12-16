KKTC'de Rum engeline takılan lise öğrencisine destek - Son Dakika
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KKTC'de Rum engeline takılan lise öğrencisine destek

6 saat önce

KKTC'de İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu temsilcileri, ödül alan lise öğrencisinin tören için Rum tarafına geçişine izin verilmemesi üzerine İngiltere'yi kınadı.

KKTC'de Rum engeline takılan lise öğrencisine destek, System.String[]

KKTC'de İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu temsilcileri, ödül alan lise öğrencisinin tören için Rum tarafına geçişine izin verilmemesi üzerine İngiltere'yi kınadı.

İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu temsilcileri, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası programında dünya birinciliğini kazanan Berilsu Meral'in ödülünü almak için Rum tarafına geçişinin engellenmesine tepki göstererek, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplandı. İngiltere'nin kınandığı basın açıklamasında, "Kimsenin bizi Rum'un merhametine bırakma hakkı yoktur. Türk öğrencilere ödülleri KKTC'deki İngiliz Konsolosluğunda verilmelidir" denildi.

Lise öğrencisi Berilsu Meral'in Türkiye kökenli olduğu gerekçesiyle ödülünü almasının engellendiği kaydedilen açıklamada, "KKTC Devleti'nin BM kanalıyla yaptığı bütün girişimlere rağmen Rum yönetimi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Meral'in ödül töreni için sınır kapısından güneye geçmesine kökenini gerekçe göstererek izin vermedi. Meral, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ırkçı siyasetinin kurbanı oldu, insan hakları ihlal edildi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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