KKTC'de Sağlık Bakanlığı hizmet sektörü çalışanlarından PCR testi yaptırmalarını talep etti - Son Dakika

KKTC'de Sağlık Bakanlığı hizmet sektörü çalışanlarından PCR testi yaptırmalarını talep etti

20.12.2020 16:39
KKTC'de Sağlık Bakanlığı hizmet sektörü çalışanlarından PCR testi yaptırmalarını talep etti, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede hizmet sektöründe çalışanlardan PCR testi yaptırmalarını istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede hizmet sektöründe çalışanlardan PCR testi yaptırmalarını istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı yeni tedbir kararları alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizde hizmet sektöründe birebir müşteriler ile temasta bulunan; kuaförler, berberler, restoran çalışanları, paket servis elemanları, masaj salonu çalışanları ve spor salonunda görev alan, işletme sahibi ve çalışanlarının en geç 23 Aralık 2020 tarihinin mesai bitimine kadar PCR testlerini yaptırmaları elzem ve gerekli görülmüştür." ifadeleri yer aldı.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının hızla arttığı ve İngiltere gibi bazı ülkelerin tamamen kapanma ve sokağa çıkma yasaklarını gündeme getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Biz de aynı duruma düşmemek ve bulaşın bizi yeniden kapanmaya zorlamaması adına tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamalıyız." değerlendirmesi yapıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Sağlık Bakanlığı hizmet sektörü çalışanlarından PCR testi yaptırmalarını talep etti - Son Dakika


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