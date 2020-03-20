- KKTC'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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- KKTC'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
- KKTC'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek KKTC'de halk, TSİ 21.00'de evlerinin balkonundan ve pencerelerinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
- KKTC'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
LEFKOŞA - KKTC'de halk, TSİ 21.00'de evlerinin balkonundan ve pencerelerinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına halktan destek geldi. KKTC genelinde TSİ 21.00'de evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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